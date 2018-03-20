Aydın’daki zehirlenmenin sebebi belli oldu!

Yetkililerin yaptığı açıklamada, idari soruşturmanın Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü kaydedilirken, adli sürecin de devam ettiği bilgisi verildi. Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, sorumluların tespit edilerek cezalandırılacaklarını ve yemek konusunda da bir düzenlemenin ivedilikle yapılacağını söyledi.