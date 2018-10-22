Aydilge'nin kitabı üniversitelerde ders olarak okutuluyor

Şarkıcı Aydilge'nin, 2002 yılında üniversitedeyken yazdığı 'Bulimia Sokağı' adlı kitabının, İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde kaynak kitap olarak okutulduğu ortaya çıktı.
Yeme bozuklukları, yanlış diyetler, kozmetik ve estetik sektöründeki yanlış uygulamalar sonucu dünyada her yıl bir milyon kadının öldüğü gerçeğine dikkat çekmek isteyen Aydilge, yediklerini kusarak zayıflamaya çalışan 16 yaşındaki bir genç kızın bulimia hastalığına yakalanma sürecini konu edindiği kitabıyla edebiyat dünyasına giriş yaptı.
"İnsanlar kendilerini çirkin hissettirmezlerse, güzelleşmeye ihtiyaç duymazlar ve o zaman da dayatılan ürünleri tüketmezler. O yüzden de sürekli kendimizi çirkin hissedip, bunu telafi etmek için dayatılan ürünleri satın almaya zorlandığımız bir sistemin içindeyiz" diyen Aydilge, kitabında uyuşturucu ve aşk bağımlılığı konularına da değindi.
2009 senesinden itibaren İnönü Üniversitesinde Sosyoloji bölümünde kaynak kitap olarak da okutulduğu öğrenilen 'Bulimia Sokağı', Aydilge'nin psikologlarla, yeme bozukluğuyla mücadele eden hastalarla ve yaptığı bilimsel araştırmalarla ortaya çıkardığı bir eser.
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