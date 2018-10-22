Aydilge'nin kitabı üniversitelerde ders olarak okutuluyor

"İnsanlar kendilerini çirkin hissettirmezlerse, güzelleşmeye ihtiyaç duymazlar ve o zaman da dayatılan ürünleri tüketmezler. O yüzden de sürekli kendimizi çirkin hissedip, bunu telafi etmek için dayatılan ürünleri satın almaya zorlandığımız bir sistemin içindeyiz" diyen Aydilge, kitabında uyuşturucu ve aşk bağımlılığı konularına da değindi.



