Ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta böyle kurtarıldı!

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'nde botla arkadaşını almaya giden Ramazan Kaya, deniz yüzeyinde bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti. Caretta carettanın ayağına parke taşının iple bağlandığını gören Kaya, kaplumbağayı bota çıkardı.

Ayına bağlı parkeden kurtarılan caretta caretta, tekrar denize bırakıldı.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağındaki ağırlık nedeniyle nefes alamayan kaplumbağanın sürekli su yüzeyine inip çıktığını söyledi.

Gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü aktaran Kaya, "Vahşice bir şey bu. Bir insanı ayağına taş bağlayıp suya at atmak gibi bir şey. İnsanlık dışı. Bu hayvanların nesli tükenmek üzere." diye konuştu.