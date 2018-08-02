Avrupa'nın ilk su altı restoranı: Under

Avrupa'nın ilk su altı restoranı ünvanını taşıyacak olan Under, Norveç'te bulunuyor. Projenin bitim aşamasının 2019 yılı başı olduğu belirtiliyor.

Avrupa'nın ilk su altı restoranı: Under

Under (altında) adlı Norveç‘in Baly köyünde kurulan bir restoran, ilginç konseptiyle dikkat çekiyor. Bu mekan bir lokanta olarak hizmet veriyor. Ancak burası aynı zamanda deniz yaşamının incelendiği bir araştırma merkezi…

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Avrupa'nın ilk su altı restoranı: Under

Snohetta, firması Mısır’daki İskenderiye Kütüphanesi ve Norveç Ulusal Opera ve Bale binası için yaptığı çalışmalarla biliniyor.
Tek parça taştan inşa edilen bu yapının dış duvarları yaklaşık bir metre kalınlığında… Bu sayede denizdeki midyeler dış duvarların üzerine yapışabiliyor. Lokanta deniz seviyesinin beş metre altında bulunuyor.

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Avrupa'nın ilk su altı restoranı: Under

Restoran’ın 11 metre genişliğinde ve 4 metre uzunluğundaki devasa penceresi tıpkı bir periskop gibi deniz altı hayatını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
Snohetta firması bu yapının çevre dostu şekilde inşa edildiğini ve aynı zamanda da araştırma yapmaya olanak tanıdığını belirtiyor.
Projenin mimarları bu amaçla yola çıkmış.

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Avrupa'nın ilk su altı restoranı: Under

Yapı üç kısımdan oluşuyor. Giriş kısmı, bar mekanı ve restoran bölümü… Yapı 100 kişilik bir grubu aynı anda misafir edebiliyor.
Bu proje 2019 yılı başında bitecek.

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