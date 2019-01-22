Avrupa'da emeklilik yaşları sıralamasında Türkiye emeklilik yaşıyla kaçıncı oldu?

Türkiye'de emeklilik yaşının erkeklerde 60, kadınlarda 58 olduğunu biliyoruz. Peki Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç? Türkiye, Avrupa ülkelerine göre emeklilikte kaçıncı sırada?

Avrupa'da emeklilik yaşları sıralamasında Türkiye emeklilik yaşıyla kaçıncı oldu?

"Emeklilik sistemimiz içler acısı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığını vurgulamıştı. Türkiye'de yürürlüğe giren sosyal güvenlik kanununa göre 30 Nisan 2008’den beri sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 60, kadınlar için 58'dir. Peki bu rakam Avrupa ülkelerinde kaçtır?

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Avrupa'da emeklilik yaşları sıralamasında Türkiye emeklilik yaşıyla kaçıncı oldu?

Avrupa'da en erken emekli olunan ülkeler arasında Türkiye zirveyi oynuyor. Sıralamaya baktığımızda Avrupa ülkeleri arasından en geç emekli olan ülke Yunanistan olarak görünüyor. Peki Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında emeklilik yaşında kaçıncı sırada bulunuyor? İşte cevabı...

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Avrupa'da emeklilik yaşları sıralamasında Türkiye emeklilik yaşıyla kaçıncı oldu?

22- Yunanistan: Erkek: 67 yaş Kadın: 67 yaş

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Avrupa'da emeklilik yaşları sıralamasında Türkiye emeklilik yaşıyla kaçıncı oldu?

21- İtalya: Erkek: 66 yaş ve 7 ay Kadın: 66 yaş ve 7 ay

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