Avrupa'da Brexit rüzgarı hisse senetleri yükseldi

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in anlaşmasının, May’in kendi partisinden dahi eleştiri alması nedeniyle, Parlamento'dan onay alma şansı düşük görülüyor.

Birleşik Krallık Avam Kamarası Lideri Andrea Leadson, May’in Brexit oylamasında yeterli oyu alamaması durumunda, Başbakan Theresa May’in üç gün içinde Parlamento'yu B planı hakkında bilgilendirmesini zorunlu tutan yasanın onaylandığını duyurmuştu.

May, daha önce yaptığı bir açıklamada, Brexit anlaşmasının onaylanmaması durumunda, ikinci bir Brexit oylamasına gidileceğini söylemişti.