Avrupa cehennem sıcaklarını yaşıyor

Avrupa'da tam anlamıyla cehennem sıcağı yaşandı. Meteoroloji uzmanları, İspanya ve Portekiz'in 'Avrupa'da kaydedilmiş olan en yüksek hava sıcaklığı' rekorunun kırıldığını açıkladı. Avrupa'nın tarihinde görülmüş ve kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 48 derece ile Temmuz 1977'de Atina'da ölçülmüştü.

Avrupa'nın bazı bölgelerinde sıcaklığın daha da artması bekleniyor. İspanya ulusal hava servisi bugünü de kapsayan bir uyarı yayımlayarak sıcak hava dalgasının oldukça güçlü olacağını ve özellikle ülkenin güneybatısında etkili olacağını duyurdu.

Avrupa'nın hava uyarı kurumu Meteoalarm da Portekiz'in güneyi ve İspanya'nın Badajoz bölgesi için kırmızı alarm verdi. Afrika'dan kuzeye doğru ilerleyen sıcak hava dalgası altındaki İber Yarımadası'nda aşırı sıcaklar can da aldı. Yetkililer bunun 2003'ten beri İber Yarımadası'nı etkisi altına alan en şiddetli sıcak hava dalgası olduğunu belirtiyor. Salı günü ülkenin güneydoğusundaki Murcia'da 40'lı yaşlarındaki bir işçinin kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından bugün de yine aynı bölgede kendi çiftliğinde tarımla uğraşan 78 yaşındaki bir emekli kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



