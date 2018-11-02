Avlu'yu dağıtan büyük sır ortaya çıktı! Seyirci anında isyan etti

Avlu dizisi Star TV'nin en çok izlenen ve ilgiyle takip edilen dizilerinden birisi. Perşembe günleri ekrana gelen ve reyting listelerinde yüz güldüren başarısı ise büyük ilgi gören dizide son bölümde bomba patladı, büyük sır ortaya çıktı. Peki son bölümde neler oldu? Azra'nın büyük sırrı ne?
Avlu 18. bölümde Zerrin, Azra’nın bir günlüğüne iş aramak için izinli olarak cezaevinden çıktığı gün büyük bir hamle yaptı ve cezaevinde öldürülen Nihal müdürün dosyasını yeniden açtı.
O güne ait bulduğu CD’deki fotoğrafları detaylıca inceleyen Zerrin Müdür, cezaevinden şartlı tahliye ile çıkan Çiğdem isimli mahkumu buldu. Avlu'da işin o andan itibaren değişmeye başladı.
PEKİ CD'DE NE VARDI: Cezaevi müdürü olan Zerrin, Çiğdem'e o gün neler olduğunu anlatmasını istedi. Sırları açığa çıkarmak istemeyen Çiğdem ilk başta susmayı seçse de daha sonra Zerrin'in ısrarlarına dayanamadı.
a olduğunu söyledi.
Zerrin, Çiğdem’i cezaevine getirdi ve Deniz ile odasında buluşturdu.
Eğer Nihal müdürün öldürülmesi olayıyla suçlanmasaydı cezaevinden çıkacaktı Deniz.
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