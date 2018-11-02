Avlu'yu dağıtan büyük sır ortaya çıktı! Seyirci anında isyan etti

Star Tv'nın en çok izlenen dizilerinden biri olan Avlu'da son bölümde işler iyice karıştı. Deniz'in en yakın arkadaşı olan Azra'nın büyük sırrı ortaya çıktı. İşte Avlu dizisi son bölümde yaşananlar...

Avlu'yu dağıtan büyük sır ortaya çıktı! Seyirci anında isyan etti

Avlu dizisi Star TV'nin en çok izlenen ve ilgiyle takip edilen dizilerinden birisi. Perşembe günleri ekrana gelen ve reyting listelerinde yüz güldüren başarısı ise büyük ilgi gören dizide son bölümde bomba patladı, büyük sır ortaya çıktı. Peki son bölümde neler oldu? Azra'nın büyük sırrı ne?

115
Avlu'yu dağıtan büyük sır ortaya çıktı! Seyirci anında isyan etti

Avlu 18. bölümde Zerrin, Azra’nın bir günlüğüne iş aramak için izinli olarak cezaevinden çıktığı gün büyük bir hamle yaptı ve cezaevinde öldürülen Nihal müdürün dosyasını yeniden açtı.

215
Avlu'yu dağıtan büyük sır ortaya çıktı! Seyirci anında isyan etti

O güne ait bulduğu CD’deki fotoğrafları detaylıca inceleyen Zerrin Müdür, cezaevinden şartlı tahliye ile çıkan Çiğdem isimli mahkumu buldu. Avlu'da işin o andan itibaren değişmeye başladı.

315
Avlu'yu dağıtan büyük sır ortaya çıktı! Seyirci anında isyan etti

PEKİ CD'DE NE VARDI: Cezaevi müdürü olan Zerrin, Çiğdem'e o gün neler olduğunu anlatmasını istedi. Sırları açığa çıkarmak istemeyen Çiğdem ilk başta susmayı seçse de daha sonra Zerrin'in ısrarlarına dayanamadı.
a olduğunu söyledi.

Zerrin, Çiğdem’i cezaevine getirdi ve Deniz ile odasında buluşturdu.

Eğer Nihal müdürün öldürülmesi olayıyla suçlanmasaydı cezaevinden çıkacaktı Deniz.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro