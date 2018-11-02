Avlu'yu dağıtan büyük sır ortaya çıktı! Seyirci anında isyan etti

Star Tv'nın en çok izlenen dizilerinden biri olan Avlu'da son bölümde işler iyice karıştı. Deniz'in en yakın arkadaşı olan Azra'nın büyük sırrı ortaya çıktı. İşte Avlu dizisi son bölümde yaşananlar...

Avlu dizisi Star TV'nin en çok izlenen ve ilgiyle takip edilen dizilerinden birisi. Perşembe günleri ekrana gelen ve reyting listelerinde yüz güldüren başarısı ise büyük ilgi gören dizide son bölümde bomba patladı, büyük sır ortaya çıktı. Peki son bölümde neler oldu? Azra'nın büyük sırrı ne? Twitter

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Avlu 18. bölümde Zerrin, Azra’nın bir günlüğüne iş aramak için izinli olarak cezaevinden çıktığı gün büyük bir hamle yaptı ve cezaevinde öldürülen Nihal müdürün dosyasını yeniden açtı.



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O güne ait bulduğu CD’deki fotoğrafları detaylıca inceleyen Zerrin Müdür, cezaevinden şartlı tahliye ile çıkan Çiğdem isimli mahkumu buldu. Avlu'da işin o andan itibaren değişmeye başladı. Twitter

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