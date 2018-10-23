Avlu dizisinde çekimler durdu! Apar topar ameliyata alındı

Star TV'nin iddialı yapımları arasında olan Avlu dizisinden şok eden bir haber geldi. Diziye yeni giren isimlerden biri olan Sevda Dalkılıç apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki dizisinin Bade'sine ne oldu?

Star TV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Avlu'dan kötü haber geldi. Diziye yeni giren ve Bade rolüne hayat veren başarılı oyuncu Sevda Dalılıç apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki sevilen oyuncunun neyi var, neden ameliyata girdi? Twitter

Facebook

Google Plus

1 15

HASTALIĞI NE: Geçtiğimiz haftalarda Star TV’de yayınlanan Avlu dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Sevda Dalgıç yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahelenin ardından enfeksiyon kaptığı belirtilen Dalgıç’ın ameliyata alınacağı açıklandı.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 15

Bade karakterine hayat veren Sevda Dalgıç'ı FOX TV'de yayınlanan ve bir döneme damga vuran efsane gençlik dizisi Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanıyoruz. Twitter

Facebook

Google Plus

3 15