Avlu dizisinde çekimler durdu! Apar topar ameliyata alındı

Star TV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Avlu'dan kötü haber geldi. Diziye yeni giren ve Bade rolüne hayat veren başarılı oyuncu Sevda Dalılıç apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki sevilen oyuncunun neyi var, neden ameliyata girdi?
HASTALIĞI NE: Geçtiğimiz haftalarda Star TV’de yayınlanan Avlu dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Sevda Dalgıç yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahelenin ardından enfeksiyon kaptığı belirtilen Dalgıç’ın ameliyata alınacağı açıklandı.
Bade karakterine hayat veren Sevda Dalgıç'ı FOX TV'de yayınlanan ve bir döneme damga vuran efsane gençlik dizisi Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanıyoruz.
GELEN TEPKİLERDEN MEMMUN: Geçtiğimiz günlerde muhaberilere yakalanan Dalgıç, "sosyal medyada çok güzel tepkiler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bakın görüyorsunuz, şu an bile elimde telefon onları cevaplamaya çalışıyorum" demişti.
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