Avlu dizisinde çekimler durdu! Apar topar ameliyata alındı

Star TV'nin iddialı yapımları arasında olan Avlu dizisinden şok eden bir haber geldi. Diziye yeni giren isimlerden biri olan Sevda Dalkılıç apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki dizisinin Bade'sine ne oldu?

Avlu dizisinde çekimler durdu! Apar topar ameliyata alındı

Star TV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Avlu'dan kötü haber geldi. Diziye yeni giren ve Bade rolüne hayat veren başarılı oyuncu Sevda Dalılıç apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki sevilen oyuncunun neyi var, neden ameliyata girdi?

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Avlu dizisinde çekimler durdu! Apar topar ameliyata alındı

HASTALIĞI NE: Geçtiğimiz haftalarda Star TV’de yayınlanan Avlu dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Sevda Dalgıç yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahelenin ardından enfeksiyon kaptığı belirtilen Dalgıç’ın ameliyata alınacağı açıklandı.

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Avlu dizisinde çekimler durdu! Apar topar ameliyata alındı

Bade karakterine hayat veren Sevda Dalgıç'ı FOX TV'de yayınlanan ve bir döneme damga vuran efsane gençlik dizisi Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanıyoruz.

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Avlu dizisinde çekimler durdu! Apar topar ameliyata alındı

GELEN TEPKİLERDEN MEMMUN: Geçtiğimiz günlerde muhaberilere yakalanan Dalgıç, "sosyal medyada çok güzel tepkiler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bakın görüyorsunuz, şu an bile elimde telefon onları cevaplamaya çalışıyorum" demişti.

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