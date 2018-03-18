ATV'nin reyting rekortmeni dizisine kötü haber finale mi gidiyor

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi final mi yapacak? Kendisiyle aynı güne denk gelen başka dizilerin başlaması üzerine zirve göremeyen ve final yapacğaı iddia edilen o dizi hangi dizi?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisine kötü haber finale mi gidiyor

Daha önce yeni gelen dizilerin hemen bitirildiğine çok defa şahit oldu. Türkiye'deki televizyon izleyicisi yeni gelen dizilere sabır kotasını çok az tanıyor ve eğer severse tam seviyor, sevmezse ipe götürüyor. Ancak bu ipe götürülme durumu sadece yeni diziler için geçerli değil. Öyle ki kendini yenilemeyen, sürekli kendini tekrarlayan dizilere de Türkiye'nin toleransı az.

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisine kötü haber finale mi gidiyor

Hal böyle olunca kanallar eski, yeni demeden dizilerin ipini çekiyor. Özellikle son zamanlarda çok fazla biten dizi haberi alıyoruz. Ama bunların birçoğu yeni başlayan dizilerdi ve kısa bir süre sonra yayından kaldırılanlardı. Ama şimdi sıra geldi ekranın kıdemli dizilerine. Sözün kısası şu ki; kendini geliştiremeyen, değiştiremeyen dizileri Türkiye sevmiyor.

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisine kötü haber finale mi gidiyor

ATV 'nin o dizisi de mi final yapacak? Kendisiyle yayınlanan başka diziler yüzünden reyting sonuçlarında gitgide en alt sıralara düşen o dizii hangisi.

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisine kötü haber finale mi gidiyor

Reyting yarışının kıran kırana yaşandığı salı gecesinde FOX TV'nin Kadın dizisi yine birinci oldu. Eşkıya uzun zamandır elde edemediği birinciliği bu hafta da yakalayamadı.

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