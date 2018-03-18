ATV'nin reyting rekortmeni dizisine kötü haber finale mi gidiyor

Daha önce yeni gelen dizilerin hemen bitirildiğine çok defa şahit oldu. Türkiye'deki televizyon izleyicisi yeni gelen dizilere sabır kotasını çok az tanıyor ve eğer severse tam seviyor, sevmezse ipe götürüyor. Ancak bu ipe götürülme durumu sadece yeni diziler için geçerli değil. Öyle ki kendini yenilemeyen, sürekli kendini tekrarlayan dizilere de Türkiye'nin toleransı az.