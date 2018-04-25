ATV'nin reyting rekortmeni dizisine final mi şok haber!

ATV'nin bu sezon sonunda süpriz bir dizinin final yapacağı iddia edilmişti. Gelen haberler ise bunu doğrular nitelikteydi. Peki ATV'nin hangi dizisi final yapacak? Son gelen haberler neler?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisine final mi şok haber!

Ekranın en klasik ve en çok dizilerinden bazılarının adresi A TV. Zaten kanalın sloganını biliyorsunuz 'Dizi ATV'de izlenir.' Ancak bu sezon sonunda ATV'nin birçok dizisinin bitmesi gündemde. Bunlardan bazıları kemikleşmiş dizilerken bazıları ise yeni başlayan diziler. Ancak ATV'nin öyle bir dizisinin final yapacağı iddia edildi ki izleyici şaştı kaldı. Ta ki o habere kadar...

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisine final mi şok haber!

BİR ANDA BİTTİ; ATV'nin en çok randıman aldığı dizilerden biri Kırgın Çiçekler'di. Ancak dizinin devamlı tekrara düşmesi, seyircinin bu durumdan sıkılması sonucu Kırgın Çiçekler sezon bitmeden final yaptı.

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisine final mi şok haber!

HAYATI MUALLAKTA; 8.Gün'ün akıbeti ise henüz belli değil. Büyük umutlarla başlayan 8.Gün 22 Nisan akşamı Total reyting sonuçlarında 51.sırada yer aldı. Bu sonuçlar 8.Gün'ün geleceğinin karanlık olduğunu gösteriyor.

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisine final mi şok haber!

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL Mİ YAPACAK; bu iddia Adolftay'a ait, haberin devamı da. Sen Anlat Karadeniz'in anlaşması sadece bir sezondu ve bu anlaşmaya göre Sen Anlat Karadeniz 13 Haziran tarihinde final yapacaktı.

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