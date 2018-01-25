ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bile final yapıyor şok karar

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bile final yapıyor şok karar

Gelen tutunamıyor. Dizileri çarçabuk tüketen ancak bir o kadar bağlı olan Türk izleyicisine dizi dayanmıyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Fox TV satışının ardından 3 programını yayından kaldırmıştı. Ayrıca geçtiğimiz akşam Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları adlı dizi final yapmıştı. Dediğimiz gibi, Türk izleyicisine dizi dayanamıyor. Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor. Bu kez yeni başlayan bir dizi değil 3 yıldır ekranlarda olan bir dizi için final kararı alındığı iddia edildi. ATV o dizinin fişini çekti mi?

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bile final yapıyor şok karar

Fox TV ekranlarında oldukça iddialı diziler var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kırgın Çiçekler, Bahtiyar Ölmez, Aşk ve Mavi ve son olarak yayın hayatına başlayan Sen Anlat Karadeniz bu dizilerden bazıları. Ancak ATV modaya ayak uydurmuş gibi görünüyor.

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bile final yapıyor şok karar

Yeni bir dizi başladı başlamasına ama bu bir başka dizinin vedasına neden olacak gibi görünüyor. ATV'nin bir dizi için final kararı aldığı iddia ediliyor. Peki o dizi hangi dizi?

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bile final yapıyor şok karar

O DİZİ KIRGIN ÇİÇEKLER; ATV'nin başarılı dizisi Kırgın Çiçekler yani sezonda olmayacak, dizi bu sezonda (3) final yapacağı iddia edildi. Kırgın Çiçekler'in geçen sezonda da final yapacağı iddia edilmişti.

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