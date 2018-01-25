ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bile final yapıyor şok karar

Gelen tutunamıyor. Dizileri çarçabuk tüketen ancak bir o kadar bağlı olan Türk izleyicisine dizi dayanmıyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Fox TV satışının ardından 3 programını yayından kaldırmıştı. Ayrıca geçtiğimiz akşam Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları adlı dizi final yapmıştı. Dediğimiz gibi, Türk izleyicisine dizi dayanamıyor. Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor. Bu kez yeni başlayan bir dizi değil 3 yıldır ekranlarda olan bir dizi için final kararı alındığı iddia edildi. ATV o dizinin fişini çekti mi?