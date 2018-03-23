ATV'nin fenomeni Sen Anlat Karadeniz'e büyük tokat şok etti

Türkiye'de reyting sonuçlar sabit kalsa da, oranlar her daim değişken. Öyle ki Türkiye'de şuan yayınlanan ve reyting sonuçlarının zirvesinden düşmeyen bazı diziler hayatlarının şoklarını yaşayabiliyorlar bu dengesizlik yüzünden. Bunlardan biri de Diriliş Ertuğrul'u tahtından eden Sen Anlat Karadeniz oldu.