ATV'nin fenomeni Sen Anlat Karadeniz'e büyük tokat şok etti

Türkiye'de reyting sonuçlar sabit kalsa da, oranlar her daim değişken. Öyle ki Türkiye'de şuan yayınlanan ve reyting sonuçlarının zirvesinden düşmeyen bazı diziler hayatlarının şoklarını yaşayabiliyorlar bu dengesizlik yüzünden. Bunlardan biri de Diriliş Ertuğrul'u tahtından eden Sen Anlat Karadeniz oldu.
Mesut Yar'ın köşesinde yer verdiği durum, tüm önde gelen dizilerin geçtiğimiz hafta ağır bir çöküntüye uğradığı yönünde. Hadi gelin Mesut Yar köşesinde Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul, Kadın ve Çukur dizileri hakkında ne yazmış bir bakalım.
'GENEL REYTİNGLER DÜŞTÜ ; Genel reytinglere baktığımızda geçen haftaya oranla hemen tüm dizilerde küçük de olsa bir düşüş var. Bir puan filan ama insan “bu izleyici nereye gitti?” diyor...
Belki “Survivor” (TV8) belki maç yayınları belki de alternatif işlere gönüller kaydı, orasını bilemem...
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