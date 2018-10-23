Atv'de neler oluyor ana haber sunucusu Şebnem Sunar ayrıldı

Turkuaz Medya'nın reytingde zirvede olan kanalı ATV'de 25. yılını deviren Şebnem Sunar Küçük artık yok. Ünlü sunucu beklenmedik ayrılık haberini bizzat kendisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki ayrılığın sebebi ne?
AYRILIK MESAJI : Şebnem Sunar Küçük sosyal medya hesabına ATV'den ayrılığına ilişkin şu veda mesajını koydu: "25. yılda hoşçakal Atv haber 3 ay önce bitti ama, elbette yolculuk devam edecek. O günden bu yana her gün usanmadan arayanlara, soranlara, resimlerde olan olmayan can arkadaşlarıma yürekten teşekkürler."
Şebnem Sunar Küçük mesajında ayrılığın perde arkasına dair bir bilgi vermedi. Ancak mesajına bakılacak olursa karar 3 ay önce alınmıştı, yeni resmileşti.
BAŞKA PROJE Mİ?: 46 yaşındaki emektar sunucu"Sevilmek, güvenilmek ne güzel! En yakın zamanda başka projelerle görüşmek üzere." diyerek yeni projelerinin olduğunu yazdı.
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