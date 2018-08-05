ATV'de 'Çin Seddi' sorusu rezil rüsva etti şöhret için mi!

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında Su Ayhan isimli yarışmacı "Çin Seddi nerededir?" sorusuna iki joker hakkını kullanınca sosyal medyanın diline düştü.

ATV'de 'Çin Seddi' sorusu rezil rüsva etti şöhret için mi!

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında Su Ayhan isimli yarışmacı "Çin Seddi nerededir?" sorusuna iki joker hakkını kullanınca sosyal medyanın diline düştü. Twitter'da da 'Çin Seddi' kelimesi trend oldu. Ancak genç yarışmacı hakkında iddilar farklı yönde.

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ATV'de 'Çin Seddi' sorusu rezil rüsva etti şöhret için mi!

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su Ayhan isimli yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı.

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ATV'de 'Çin Seddi' sorusu rezil rüsva etti şöhret için mi!

Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti. 4. soruda 'Çin Seddi nerededir?' sorusuyla karşılaşan Ayhan, "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.

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ATV'de 'Çin Seddi' sorusu rezil rüsva etti şöhret için mi!

İlk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, istediği cevabı alamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin cevabını verdi fakat yarışmacı Su Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.

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