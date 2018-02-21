ATV dizisi Eşkıya'da şok ayrılık! 70 bölüm sonra veda etti

ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin son bölümü bir vedaya sahne oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan zirve yaptı. Kemal Başar'ın hayat verdiği 'Ender' karakteri, 'Hakkı'nın oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Böylece 54 yaşındaki oyuncunun EDHO macerası senaryo gereği sona erdi.
Dizi ekibinin alkışlarla uğurladığı Başar, "70 bölümdür buradayım. Ben bu kadar şahane bir ekip görmedim. Herhangi bir sıkıntı yarattıysam hakkınızı helal edin. Son derece mutlu bir işte yer aldım, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Dizi ekibinin alkışlarla uğurladığı Başar, "70 bölümdür buradayım. Ben bu kadar şahane bir ekip görmedim. Herhangi bir sıkıntı yarattıysam hakkınızı helal edin. Son derece mutlu bir işte yer aldım, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
İşte veda paylaşımı...
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