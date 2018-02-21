ATV dizisi Eşkıya'da şok ayrılık! 70 bölüm sonra veda etti

ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin son bölümü bir vedaya sahne oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan zirve yaptı. Kemal Başar'ın hayat verdiği 'Ender' karakteri, 'Hakkı'nın oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Böylece 54 yaşındaki oyuncunun EDHO macerası senaryo gereği sona erdi.