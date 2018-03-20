Ateşli sahneler de kurtaramadı! 'Kaybedenler Kulübü Yolda' filmi gişede çakıldı

"Kaybedenler Kulübü" adlı film mart 2011'de vizyona girmiş ve o dönemin en çok beğenilen filmlerinden biri olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü ise filmin devamı niteliğinde olan "Kaybedenler Kulübü Yolda" sinemaseverlerle buluştu ama gişede adeta çakıldı. Box Office Türkiye verilerine göre; 'Kaybedenler Kulübü Yolda', 437 salonda gösterimde olmasına karşın ilk üç günde (cuma, cumartesi, pazar) 158 bin 901 kişi tarafından izlendi. Cesur sahneleri ile dikkat çeken 'Kaybedenler Kulübü Yolda'nın açılış hasılatı 2 milyon 148 bin 577 TL oldu.

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