Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğraflarıyla 23 Nisan Çocuk Bayramı

Bugün 23 Nisan... Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı kutlanıyor... Genelkurmay Başkanlığı, büyük önder Atatürk'ün çocuk sevgisini anlatan Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğrafları paylaştı...

Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğraflarıyla 23 Nisan Çocuk Bayramı

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ilerlemesinin temel taşı olarak nitelendirdiği çocuklara olan sevgisi Genelkurmay Başkanlığının arşivlerindeki fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serildi. Yurt gezilerinde çocuklarla ilgilenmeye, okullara giderek onlarla bir araya gelmeye önem veren Atatürk'ün okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı'nda sohbetini içeren fotoğraf da Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük önder Atatürk'ün çocuk sevgisini gösteren Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğrafları paylaştı.

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Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğraflarıyla 23 Nisan Çocuk Bayramı

Yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun "çocuk" diye hitap eden Atatürk'ün çocuk sevgisi hayatının her döneminde kendini gösterdi. İster yurt içi gezilerinde ister aile sohbetlerinde olsun Atatürk'ün yanında mutlaka çocukları görmek mümkündü.

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Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğraflarıyla 23 Nisan Çocuk Bayramı

Atatürk, Yalova'da tanışarak tedavisini üstlendiği ve okula başlamasını sağladığı çoban Mustafa ile 15 Haziran 1930'da Dolmabahçe Sarayı'nda sohbet etti.

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Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğraflarıyla 23 Nisan Çocuk Bayramı

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü ile fotoğrafları da paylaşılan albümde bulunuyor.

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