Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğraflarıyla 23 Nisan Çocuk Bayramı

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ilerlemesinin temel taşı olarak nitelendirdiği çocuklara olan sevgisi Genelkurmay Başkanlığının arşivlerindeki fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serildi. Yurt gezilerinde çocuklarla ilgilenmeye, okullara giderek onlarla bir araya gelmeye önem veren Atatürk'ün okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı'nda sohbetini içeren fotoğraf da Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük önder Atatürk'ün çocuk sevgisini gösteren Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğrafları paylaştı.