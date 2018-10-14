Atatürk’e hakaret eden video paylaştı: Vatandaşlar isyan etti!

Son zamanların popüler internet uygulaması Tiktok’ta skandal bir video paylaşıldı. Videoda, ‘yusufsaba’ isimli bir kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün karşısında hakaretler ederek, büste vurduğu görüldü.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoya çok sert tepkiler geldi. Vatandaşlar bu videoyu yayınlayan kişinin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi.

Twitter’da da "AtayaUzananEliKırarız!" şeklinde açılan hashtag kısa sürede birinci sıraya yükseldi.