Atatürk Havalimanı apronunda korkunç kaza! Yaralılar var

İSTANBUL Atatürk Havalimanı apronunda içinde sadece sürücüsü bulunan bir servis aracıyla temizlik firması çalışanlarını taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi aprona giren ambulanslarca hastanelere kaldırıldı. Kaza hava trafiğini aksatmazken, aprondaki kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Atatürk Havalimanı apronunda iki servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, içinde sadece sürücüsü bulunan bir servis aracıyla temizlik firması çalışanlarını taşıyan minibüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.