Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular

Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Yeşildere İlkokulu’nda çekilen ve sosyal medyada yer alan fotoğraf görenlere duygusal anlar yaşattı. Sağanak yağışın etkili olduğu Oğuzeli ilçesinde Yeşildere İlkokulu’nda okuyan 4 minik öğrenci, teneffüse çıkınca Atatürk büstünün ıslandığı gördü.

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Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular

Atatürk büstünü yağmurdan korumak isteyen minikler, kendi şemsiyelerini tutarak büstü yağmurdan korudu. Fotoğraflarının çekildiğinden de habersiz minikler, kendileri ıslanmalarına rağmen büstü yağmurdan korumaları görenleri duygulandırdı. Şemsiyelerini, kendileri ıslanma pahasına Atatürk büstüne tutan öğrenciler, yağan yağmura rağmen okul bahçesinde beklemeye devam etti. Minikler, yağmur şiddetini artırınca, bu kez büstün altına sığındı. Öğrenciler yağmur dinince Atatürk büstünün altında çıkarak sınıflarına gitti.

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Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular

Miniklerin duygulandıran fotoğrafları paylaşıldığı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Duygulandıran fotoğraflar, yüzlerce sosyal medya kullanıcısının beğeni ve yorumlarını aldı.

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Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Yeşildere İlkokulu’nda çekilen ve sosyal medyada yer alan fotoğraf görenlere duygusal anlar yaşattı. Sağanak yağışın etkili olduğu Oğuzeli ilçesinde Yeşildere İlkokulu’nda okuyan 4 minik öğrenci, teneffüse çıkınca Atatürk büstünün ıslandığı gördü.

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