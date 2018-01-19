Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular

Atatürk büstünü yağmurdan korumak isteyen minikler, kendi şemsiyelerini tutarak büstü yağmurdan korudu. Fotoğraflarının çekildiğinden de habersiz minikler, kendileri ıslanmalarına rağmen büstü yağmurdan korumaları görenleri duygulandırdı. Şemsiyelerini, kendileri ıslanma pahasına Atatürk büstüne tutan öğrenciler, yağan yağmura rağmen okul bahçesinde beklemeye devam etti. Minikler, yağmur şiddetini artırınca, bu kez büstün altına sığındı. Öğrenciler yağmur dinince Atatürk büstünün altında çıkarak sınıflarına gitti.