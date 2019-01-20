Ataşehir'de silahlı saldırı: Yaralılar var!

İSTANBUL Ataşehir’de alacak verecek meselesi yüzünden 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere sevk edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Ataşehir'de silahlı saldırı: Yaralılar var!

İSTANBUL Ataşehir'de bir taksi durağında silahlı çatışma çıktı. Alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenilen çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Ataşehir'de silahlı saldırı: Yaralılar var!

Ateşehir Alanaldı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Onur U. adlı oto tamircisi, alacağını tahsil etmek taksicilik yapan Ufuk P.'nin yanına taksi durağına geldi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Ufuk P.'nin yakını Coşkun Ç. de dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Ataşehir'de silahlı saldırı: Yaralılar var!

Kavgada Onur U. ayağından bıçaklandı. Ardından Onur U. belindeki silahı çıkartarak Ufuk P. ve Coşkun Ç.'ye ateş etti. Ufuk P. Ve Coşkun Ç. ise ellerindeki silahla Onur U.'ya ateş etti. Ve ayağından ikinci kez yaraladı.

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Ataşehir'de silahlı saldırı: Yaralılar var!

Yaralı Ufuk P. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Onur U. ve Coşkun Ç. olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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