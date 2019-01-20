Ataşehir'de silahlı saldırı: Yaralılar var!

Kavgada Onur U. ayağından bıçaklandı. Ardından Onur U. belindeki silahı çıkartarak Ufuk P. ve Coşkun Ç.'ye ateş etti. Ufuk P. Ve Coşkun Ç. ise ellerindeki silahla Onur U.'ya ateş etti. Ve ayağından ikinci kez yaraladı.