Ataşehir'de silahlı saldırı: Yaralılar var!

İSTANBUL Ataşehir'de bir taksi durağında silahlı çatışma çıktı. Alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenilen çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Ateşehir Alanaldı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Onur U. adlı oto tamircisi, alacağını tahsil etmek taksicilik yapan Ufuk P.'nin yanına taksi durağına geldi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Ufuk P.'nin yakını Coşkun Ç. de dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yaralı Ufuk P. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Onur U. ve Coşkun Ç. olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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