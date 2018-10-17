At kasaplarına baskın! Bıçaklarını bile bırakıp kaçtılar...

ADANA'da boş bir arazide atları kesip kasaplar aracılığıyla vatandaşa yediren 'at kasapları'na gece yarısı baskın yapıldı. Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesi boş bir arazide 4 şüphelinin at kestiği ihbarı üzerine Yüreğir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipleri çalışma başlattı. Polis ile beraber boş araziye baskın düzenlendi. Ekiplerinin geldiğini fark eden 4 şüpheli kesimde kullandıkları bıçakları bırakarak ara sokaklara kaçtı.

