At kasaplarına baskın! Bıçaklarını bile bırakıp kaçtılar...

ADANA’da boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı alan zabıta ekipleri baskın düzenlendi. Halk sağlığının düşmanı at kasapları bıçaklarını bile bırakıp kaçtı. Yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirildi.

At kasaplarına baskın! Bıçaklarını bile bırakıp kaçtılar...

ADANA'da boş bir arazide atları kesip kasaplar aracılığıyla vatandaşa yediren 'at kasapları'na gece yarısı baskın yapıldı. Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesi boş bir arazide 4 şüphelinin at kestiği ihbarı üzerine Yüreğir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipleri çalışma başlattı. Polis ile beraber boş araziye baskın düzenlendi. Ekiplerinin geldiğini fark eden 4 şüpheli kesimde kullandıkları bıçakları bırakarak ara sokaklara kaçtı.

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At kasaplarına baskın! Bıçaklarını bile bırakıp kaçtılar...

400 KİLO AT ETİ YAKALANDI... Ekipler, arazide yaptığı incelemede yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirdi. Olay yerinde bulunan at etleri, imha edilmek üzere Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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At kasaplarına baskın! Bıçaklarını bile bırakıp kaçtılar...

Bulunan bıçakların üzerindeki park izlerinin tespit edilmesi Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü çalışma yaptı.

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At kasaplarına baskın! Bıçaklarını bile bırakıp kaçtılar...

Öte yandan, olay yerinde at etlerini taşımak için kullandığı tespit edilen at ve arabasına el konuldu.

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