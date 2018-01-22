Asya'daki tüm kadınlar bunun peşinde sebebini duyunca sizde isteyeceksiniz

Yalan yok. Hepimiz Asyalı kadınların nasıl bu kadar genç ve dinç kaldıklarını merak ediyoruz. Zaman zaman karşımıza çıkan 50 yaşında olupta 25 yaşında gösteren Asyalı kadınlara şaşıp kalıyoruz. Tüm dünya onların sağlıklı yaşam ve güzellik sırlarını merak ediyor. Çok bilindik bir söz vardır 'Güzellik içeriden gelir'. Asyalı kadınlarda tam olarak bu şekilde. Yani kozmetik ve cilt bakımları bir yana onların asıl güzellik sırları tükettikleri gıdalar. Onlardan ilki fermente edilmiş gıdalar. Asyalı kadınlar sıklıklar kefir, kombuçya, miso ve kimçi gibi gibi fermente edilmiş yiyecekler yerler. Yani mayalanmış yiyecekler. Fermente edilme süreci yiyecekte bulunan doğal bakteriler, besinleri muhafaza eder. B vitamini, omega 3, yağ asidi gibi birçok probiyotik türü yararlı enzimler ortaya çıkarırlar. Twitter

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Pişirme yöntemleri de bir diğer nokta. Asyalılar genellikle ızgara ile pişirme yöntemini tercih ediyorlar. Genellikle Asya restoranlarında masaların üzerinde ızgaralar görülür. Bunun dışında tercih ettikleri bir diğer yöntem ise haşlama... Ancak bir şekilde kızartma yerlerse bunu o yemekte daha az yiyerek ve gün içerisinde de az yiyerek tolere ediyorlar. Twitter

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Asyalılar tatlıya düşkün değildir. Asya ülkelerrinde masalara bakıldığında bizdeki gibi şerbetli, sütlü tatlılar yerine, tatlı olarak meyveler görülür. Asyalıların bildiğimiz manada tatlı kültüleri pek iyi değil. Twitter

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