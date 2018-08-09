Aslı Enver Murat Boz'u karşısında görünce şok oldu!

Aslı Enver önceki akşam Kuruçeşme'de bir balıkçıda arkadaşları Ceren Moray ve Didem İnselel ile yemek yerken mekana Murat Boz'un geldiği iddia edildi. Murat Boz'u karşısında gören Aslı Enver'in mekanı apar topar terkettiği belirtildi.

Aslı Enver önceki akşam Kuruçeşme’deki Marina Balık’ta arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Aslı Enver'e bir döneme damga vuran efsane dizi Kavak Yelleri dizisinden rol arkadaşları olan Ceren Moray ve Didem İnselel eşlik etti. Aslı Enver arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı. İddia'ya göre o gece sürpriz bir gelişme yaşandı. Twitter

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Aslı Enver'in arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği mekana 20 dakika sonra Enver'in eski sevgilisi Murat Boz girdiği iddia edildi. Boz'un mekana gelmesiyle kısa bir süre şok yaşadığı söylenen Enver'in bu gelişmenin hemen ardından mekanı terk etti. Aracına giderken telefonu çaldı. Kısa bir konuşma yapıp kapattı. Muhabirlerin “Murat Boz geldiği için mi çıktınız?” sorusuna “Konuşmak istemiyorum” cevabını verdi. Twitter

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KİMLİĞİNE BAKMADIK: Aslı Enver’den 1 saat sonra Ceren Moray ve Didem İnselel kapıda belirdi. İkili “Aslı Enver, Murat Boz geldiği için mi yemeği erken terk etti?” sorusuna güldü. Twitter

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