Aslı Enver Murat Boz'u karşısında görünce şok oldu!

Aslı Enver önceki akşam Kuruçeşme’deki Marina Balık’ta arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Aslı Enver'e bir döneme damga vuran efsane dizi Kavak Yelleri dizisinden rol arkadaşları olan Ceren Moray ve Didem İnselel eşlik etti. Aslı Enver arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı. İddia'ya göre o gece sürpriz bir gelişme yaşandı.
Aslı Enver'in arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği mekana 20 dakika sonra Enver'in eski sevgilisi Murat Boz girdiği iddia edildi. Boz'un mekana gelmesiyle kısa bir süre şok yaşadığı söylenen Enver'in bu gelişmenin hemen ardından mekanı terk etti. Aracına giderken telefonu çaldı. Kısa bir konuşma yapıp kapattı. Muhabirlerin “Murat Boz geldiği için mi çıktınız?” sorusuna “Konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.
KİMLİĞİNE BAKMADIK: Aslı Enver’den 1 saat sonra Ceren Moray ve Didem İnselel kapıda belirdi. İkili “Aslı Enver, Murat Boz geldiği için mi yemeği erken terk etti?” sorusuna güldü.
Ceren Moray “Aaa yoksa siz Aslı’yı yakaladınız m? Kurban olurum yazık ya. Murat diye biri gelmedi. İçeri böyle biri girdiyse kimliğine bakmadık. Restoranda martılar, Didem, Aslı ve ben vardık” dedi.
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