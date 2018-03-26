Aslı Enver İstanbullu Gelin'i Süreyya'yı ve bilinmeyenlerini anlattı

Herkesin beğenerek takip ettiği Star Tv ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin Süreyyası Aslı Enver diziyi, karakterini ve bilinmeyenlerini anlattı. Enver oyunculuğun kendisine kattığı en büyük değerin empati olduğunu söyledi.

Başrolünü Özcan Deniz'le paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'de Süreyya karakterini canlandıran Aslı Enver Ranini'ye konuştu. 33 yaşındaki Enver diziyi karakterini ve bilinmeyenlerini anlattı. Oyuncu Aslı Enver, İstanbullu Gelin'de hayat verdiği Süreyya karakterini anlatırken, "Olumsuz, kötü ya da depresif duygulardan daha çabuk kurtuluyorum. Bunun dışında hızlıyım, pratik biriyim. Onun kadar iyimser değilimdir bazen" ifadelerini kullandı. Twitter

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Süreyya’nın ilk bölümden itibaren çıktığı yolculukta şu an hangi duraktasınız? Bu süre boyunca karakterin gelişmesini, evrimini nasıl yorumluyorsunuz?: Süreyya’yı ilk tanıdığımızda hayatta kalmak, tek başına var olmak ve teyzesine bakmak gibi sorumluluklara sahipti. Bu zor hayat koşullarında aşka da yer yoktu. Sonra sürpriz bir şekilde karşısına aşk çıkınca, buna ilk başta inanmak istememesi, “Hayatta benim gibi birinin başına neden böyle bir sürpriz gelir ki?” duygusuyla verdiği tepki yavaş yavaş kırıldı. Kendini aşka teslim ettikten sonra da etrafındaki her şeyi güzelleştirme ve kendi iç güzelliğini keşfetme aşamasına geçtiğini düşünüyorum. Twitter

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İçinde bulunduğu koşullar açısından ütopik kalmıyor mu biraz? Onu, Aslı Enver’in gözünden kelimelere döksek nasıl bir kadın çıkıyor ortaya?: "Aslında çok da ütopik bulmuyorum. Çünkü bence Süreyya’nın kendine ait bencillikleri de var. Etrafını güzelleştirdiği ve insanlara iyi davrandığı kadar işine gelmediğinde çok ani dönüşleri de oluyor. Ve kendi tarafını çok sağlam şekilde savunabiliyor, bunun için her zaman çok haklı bir sebebe de ihtiyacı yok üstelik. Bunu da yönetmenimizle biraz törpüleyerek yansıtmaya çalışıyoruz ama gerçek dışı olduğunu da düşünmüyorum."

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