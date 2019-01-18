Aslan'da gündem yoğun: Fatih Terim'in gözü transferde!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını zirvenin 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray ikinci yarıyı MKE Ankaragücü maçı ile açıyor. Sarı kırmızlılar başkent temsilcisini sahasında mağlup ederek moralli bir başlangıç yapma niyetinde.
Florya Metin Oktay tesislerinde çalışamalar sürerken sarı kırmızılılarda Emre Akbaba ile birlikte Japonya milli takımı ile kampta bulunan Nagatomo dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in savunmanın göbeğinde iki Brezilyalıyı birlikte kullanacağı öğrenilirken sol bekte de Nagatomo'nun yokluğunda Linnes'e şans vermesi bekleniyor.
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