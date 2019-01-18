Aslan'da gündem yoğun: Fatih Terim'in gözü transferde!

Transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray'da listenin ilk sırasında bulunan Alan konusunda çok ufak pürüzlerin kaldığı iddia edilirken bu transferin hafta başına kadar resmiyet kazanması bekleniyor.

Aslan'da gündem yoğun: Fatih Terim'in gözü transferde!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını zirvenin 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray ikinci yarıyı MKE Ankaragücü maçı ile açıyor. Sarı kırmızlılar başkent temsilcisini sahasında mağlup ederek moralli bir başlangıç yapma niyetinde.

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Aslan'da gündem yoğun: Fatih Terim'in gözü transferde!

Florya Metin Oktay tesislerinde çalışamalar sürerken sarı kırmızılılarda Emre Akbaba ile birlikte Japonya milli takımı ile kampta bulunan Nagatomo dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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Aslan'da gündem yoğun: Fatih Terim'in gözü transferde!

Kendisine takım bulması yönünde karar verilen Serdar Aziz'in ardından Ozan Kabak'ın da Stutgart'a transfer olması ile birlikte Galatasaray'ın ikinci yarıda stoper tandemi Maicon ve Marcao'dan oluşacak.

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Aslan'da gündem yoğun: Fatih Terim'in gözü transferde!

Teknik direktör Fatih Terim'in savunmanın göbeğinde iki Brezilyalıyı birlikte kullanacağı öğrenilirken sol bekte de Nagatomo'nun yokluğunda Linnes'e şans vermesi bekleniyor.

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