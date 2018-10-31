Aslan 4 yaşındaki kıza böyle saldırdı!

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bir sirkte yaşanan olayda, bir aslan gösteri sırasında izleyiciler arasında bulanan 3 yaşındaki küçük bir kıza saldırdı.

Saldırının tanıkları, dişi aslanın kızı kolundan yakaladığını ve çocuğun başını ısırmaya devam ettiği sırada arenanın içerisine sürüklediğini aktardı.

SALDIRININ NEDENİ ANNENİN İHMARKARLIĞI 360 TV'ye konuşan bir kaynağa göre, saldırı, annenin ihmalkarlığı yüzünden gerçekleşti. Olayın tanıklarından biri olduğu belirtilen kaynak, olayın yaşanmasının nedenini, annenin küçük kızın arenanın etrafını çevreleyen tellere yakın bir şekilde dolaşmasına izin vermesine bağladığı belirtildi.

OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yüzünde ve vücudunda birçok kesik ve derin yaralar oluşan küçük kız, hızla yerel hastanelerden birine kaldırıldı.

Yerel makamların olay hakkında bir soruşturma başlattığı ve sirk müdürünün açılan soruşturma kapsamında sorgulanacağı aktarıldı.