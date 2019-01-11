Asla dondurmamanız gereken 6 yiyecek

Dondurucuya koyularak saklandığında kötü sonuç veren yiyecekler hangileri? Bu yiyeceklerin içinden bazılar dondurulduğunda bakteri üreterek sağlığımızı tehdit altına alıyor...

Asla dondurmamanız gereken 6 yiyecek

Tazeliğini, lezzetini veya yapısını bozmamak için her ne pahasına olursa olsun donmasından kaçınmanız gereken yiyecekleri gösteren bir liste hazırladık.

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Asla dondurmamanız gereken 6 yiyecek

Avokado meyvesini dondurduğunuzda ipeksi dokusunu ve narin kıvamını kaybeder. Bunun yerine avokadoyu taze bir şekilde tüketmek en doğrusudur.

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Asla dondurmamanız gereken 6 yiyecek

Birçoğumuzun dolabında çözünmeyi bekleyen tavuk eti ya da kırmızı et var, öyle değil mi? Hatta bu tür gıdalar en çok dondurduklarımızdan diyebiliriz. Ancak sağlığımız için çok doğru bir davranış olduğunu söyleyemeyiz. Bu tarz yiyecekleri tekrar tekrar dondurmaya kalktığımızda bakteri üretmelerine sebep oluruz. Ancak bu tür yiyecekler 5 ° C veya altında çalışan bir buzdolabında çözülmüşse, yeniden dondurulması mümkündür

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Asla dondurmamanız gereken 6 yiyecek

Mutfağınızda fazladan pişmiş makarna kaldıysa onu derin dondurucuya atmak mantıklı gelebilir. Ancak makarnanın buzunu çözdüğünüzde ortaya çok fazla su emmiş ve aşırı tatsızlaşmış bir hamur çıkacaktır.

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