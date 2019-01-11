Asla dondurmamanız gereken 6 yiyecek

Tazeliğini, lezzetini veya yapısını bozmamak için her ne pahasına olursa olsun donmasından kaçınmanız gereken yiyecekleri gösteren bir liste hazırladık.
Avokado meyvesini dondurduğunuzda ipeksi dokusunu ve narin kıvamını kaybeder. Bunun yerine avokadoyu taze bir şekilde tüketmek en doğrusudur.
Birçoğumuzun dolabında çözünmeyi bekleyen tavuk eti ya da kırmızı et var, öyle değil mi? Hatta bu tür gıdalar en çok dondurduklarımızdan diyebiliriz. Ancak sağlığımız için çok doğru bir davranış olduğunu söyleyemeyiz. Bu tarz yiyecekleri tekrar tekrar dondurmaya kalktığımızda bakteri üretmelerine sebep oluruz. Ancak bu tür yiyecekler 5 ° C veya altında çalışan bir buzdolabında çözülmüşse, yeniden dondurulması mümkündür
Mutfağınızda fazladan pişmiş makarna kaldıysa onu derin dondurucuya atmak mantıklı gelebilir. Ancak makarnanın buzunu çözdüğünüzde ortaya çok fazla su emmiş ve aşırı tatsızlaşmış bir hamur çıkacaktır.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER