Asla dondurmamanız gereken 6 yiyecek

Birçoğumuzun dolabında çözünmeyi bekleyen tavuk eti ya da kırmızı et var, öyle değil mi? Hatta bu tür gıdalar en çok dondurduklarımızdan diyebiliriz. Ancak sağlığımız için çok doğru bir davranış olduğunu söyleyemeyiz. Bu tarz yiyecekleri tekrar tekrar dondurmaya kalktığımızda bakteri üretmelerine sebep oluruz. Ancak bu tür yiyecekler 5 ° C veya altında çalışan bir buzdolabında çözülmüşse, yeniden dondurulması mümkündür

