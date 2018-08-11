Aşk'ın sağı solu belli olmaz Tayvan'dan Diyarbakır'a gelin gitti

Amerika'ya üniversite okumak için gitti bir partide tanıştılar. Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Diyarbakırlı genç ile Tayvan gelin Diyarbakır'da dünya evine girdi.

Aşk gerçekten de sınır tanımıyor. Öyle ki dünyanın bir ucunda hayata gözlerini açan bir insan, kendisinden çok uzakta yaşayan birine aşık olabiliyor ve adını daha önce hiç duymadığı bir şehirde evlenebiliyor. Bu hikayenin erkek kahramanı 32 yaşındaki Diyarbakırlı Utku Kocatürk ve Tayvanlı Helen Chiu. Hikeyenin başlangıcı ise klasik film senaryosu gibi. Twitter

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Şöyle ki Utku 13 yıl önce üniversite okumak için Amerika'nın yolunu tutar. Burada eğitimine devam eden Utku, 10 yıl önce arkadaşının daveti üzerine bir partiye katılır. Ve işte o partide hayatını değiştirecek aşkı Helen ile tanışır. Partide bir süre sohbet edip tanışan Utku ile Helen’in arkadaşlıkları çok kısa bir süre içerisinde aşka dönüştü. 10 yıl boyunca gözleri birbirlerinden başka kimseyi görmeyen çift, birkaç kez Diyarbakır’a gelip gezme fırsatı buldu. Helen Chiu, akrabaları ile geldiği Diyarbakır’a hayran kalıp Amerika’nın yolunu tuttu. Twitter

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DÜĞÜNÜ DİYARBAKIR'DA YAPMAK İSTEDİ: Okulu bitirip Amerika’da çalışmaya başlayan genç adam, geçtiğimiz aylarda Amerika’da Helen’e evlilik teklif etti. Teklifi kabul eden Helen, sevgilisinin ailesinin geleneklerine göre düğünü Diyarbakır’da yapmak isteyince Utku telefona sarılarak durumu ailesine bildirdi. Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan aile, gelinleri Helen Chiu ve akrabaları ile arkadaşlarını Diyarbakır’da ağırladı. Önce turistik bir gezi yapan Chiu ve ailesi daha sonra düğün hazırlıklarına başladı.

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