Aşk'ın sağı solu belli olmaz Tayvan'dan Diyarbakır'a gelin gitti

Aşk gerçekten de sınır tanımıyor. Öyle ki dünyanın bir ucunda hayata gözlerini açan bir insan, kendisinden çok uzakta yaşayan birine aşık olabiliyor ve adını daha önce hiç duymadığı bir şehirde evlenebiliyor. Bu hikayenin erkek kahramanı 32 yaşındaki Diyarbakırlı Utku Kocatürk ve Tayvanlı Helen Chiu. Hikeyenin başlangıcı ise klasik film senaryosu gibi.
Şöyle ki Utku 13 yıl önce üniversite okumak için Amerika'nın yolunu tutar. Burada eğitimine devam eden Utku, 10 yıl önce arkadaşının daveti üzerine bir partiye katılır. Ve işte o partide hayatını değiştirecek aşkı Helen ile tanışır. Partide bir süre sohbet edip tanışan Utku ile Helen’in arkadaşlıkları çok kısa bir süre içerisinde aşka dönüştü. 10 yıl boyunca gözleri birbirlerinden başka kimseyi görmeyen çift, birkaç kez Diyarbakır’a gelip gezme fırsatı buldu. Helen Chiu, akrabaları ile geldiği Diyarbakır’a hayran kalıp Amerika’nın yolunu tuttu.
DÜĞÜNÜ DİYARBAKIR'DA YAPMAK İSTEDİ: Okulu bitirip Amerika’da çalışmaya başlayan genç adam, geçtiğimiz aylarda Amerika’da Helen’e evlilik teklif etti. Teklifi kabul eden Helen, sevgilisinin ailesinin geleneklerine göre düğünü Diyarbakır’da yapmak isteyince Utku telefona sarılarak durumu ailesine bildirdi. Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan aile, gelinleri Helen Chiu ve akrabaları ile arkadaşlarını Diyarbakır’da ağırladı. Önce turistik bir gezi yapan Chiu ve ailesi daha sonra düğün hazırlıklarına başladı.
TAYVANLI OLSA DA GELENEĞİ BOZMADI: Tayvanlı gelin Helen Chiu düğün hazırlıkları öncesinde gelenek ve görenekler hakkında Utku ve ailesinden bilgi aldı. Düğün öncesinde gelinin ayakkabısının altına evlenmeyen akraba ve arkadaşlarının isimlerinin yazıldığını öğrenen Chiu, çok garipsediği bu geleneği hemen hayata geçirdi. Yakın arkadaşı Kristen, Asmin ve Nimet'in isimlerini ayakkabısının altına yazdıran Helen, isimlerin oyun oynayarak silinmesi temennisinde bulundu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER