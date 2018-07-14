Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer tatilde! Yeniden evleniyorlar

2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, ikinci kez evleniyor... Çift, kızları Nazlı ile birlikte Bodrum’da tatil yapıyor. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kaldıkları Casa Costa Otel’in iskelesinde böyle görüntülendi.