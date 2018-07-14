Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer tatilde! Yeniden evleniyorlar

2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, ikinci kez evleniyor... Çift, kızları Nazlı ile birlikte Bodrum’da tatil yapıyor. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kaldıkları Casa Costa Otel’in iskelesinde böyle görüntülendi.
İskelede eline kıymık batan Bilginer, yardım için Yengi’nin yanına gitti. Küçük bir müdahale ile canını yakan sorundan kurtulan ünlü oyuncu, Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi’nin elindeki kıymığı çıkarmasından sonra zaman kaybetmeden denize girdi.
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