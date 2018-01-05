Askerlerden yemin töreninde harmandalı şov

Manisa'da temel eğitimlerini 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda tamamlayan kısa dönem ve uzun dönem erler, törenle yemin etti. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve asker aileleri törene katıldı. Yemin töreninde asker aileleri, kendilerine ayrılan alanları doldurarak, Türk bayrakları salladı. Çocuklarını görebilmek için yarışan aileler, cep telefonu ve kameralarla yemin törenini görüntüledi. Erler için düzenlenen törende eğitimlerde başarılı olan 10 askere ve askerliğini Manisa'da yapmış baba ve dedelere çocuklarıyla birlikte ödül verildi.

Bir konuşma yapan Albay Dere, askerlerin ant içme törenini büyük bir gururla gerçekleştirdiklerini belirterek, Milletimize sadakatle hizmet edeceğinize, emirlere ve amirlerine mutlak itaat edeceğinize, vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatını feda edeceğinize yemin ettiniz. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi, aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından sarsılmaz birlik ve beraberlik anlayışından ve bağrından çıktığı Türk ulusunun güven ve sevgisinden almaktadır. Türk askeri olmak bir onurdur diye konuştu.

KIŞLADA HARMANDALI OYNANDI

Tugay Komutanı Albay Güven Dere'nin konuşmasının ardından yemin töreninde ilk kez askerler harmandalı oynadı. Tamamı yemin eden acemi erlerden oluşan 8 kişilik ekip, izleyenlere keyifli bir gösteri sundu. Müzik eşliğinde harmandalı gösterisi yapan askerlerin geleneksel oyunu, büyük ilgi gördü. Harmandalının ardından marşlar eşliğinde askerler geçiş töreni yaptı. Aileler çocuklarını görebilmek için bu anlarda birbirleriyle yarıştı. Geçiş töreninin ardından yemin eden askerler ve aileleri birbirlerine kavuştu. Bu anlarda gözyaşlarını tutamayan anne-babalar çocuklarıyla kucaklaştı. Bazı aileler askerlerle özçekim yaparken, bazıları da askerleri havaya attı.