Asker ayran veren aşiret kızına aşık olunca...

Yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen, geçen yıl Kato Dağı'nda, bu yıl ise Faraşin bölgesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yine dillere destan bir düğün yapıldı ancak bu kez düğün de Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı birlik ve beraberlik mesajları verildi.

