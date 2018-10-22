Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı'nın yeni aşkı tam bomba!

Aşk ve Mavi dizisinin 'Mavi'si Burcu Kıratlı, son dönemlerin en çapkın şarkıcısıyla görüntülendi. Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçi,l Nişantaşı'nda bir mekanda birlikte eğlendi... Çıkışta gazetecileri gören ünlü şarkıcının ağzından öyle sözler döküldü ki gazeteciler de Burcu Kıratlı da şaştı kaldı.
Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam oyuncu Burcu Kıratlı'yla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekan çıkışı görüntülendi.
Bir arkadaşlarının davetiyle mekanda vakit geçiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, restoranı gece yarısı birlikte terk ederken objektiflere yakalandı.
Flaşların patlamasıyla şoke olan ikiliden Sinan Akçıl, "Hadi ya! Olamaz" şeklinde tepki verdi.
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