Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı'nın yeni aşkı tam bomba!

ATV'de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde uzun zaman Emrah'la şimdilerde de Keremcem'le birlikte başrolü paylaşan güzel oyuncu Burcu Kıratlı, son dönemin en çapkın şarkıcısıyla görüntülendi.

Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı'nın yeni aşkı tam bomba!

Aşk ve Mavi dizisinin 'Mavi'si Burcu Kıratlı, son dönemlerin en çapkın şarkıcısıyla görüntülendi. Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçi,l Nişantaşı'nda bir mekanda birlikte eğlendi... Çıkışta gazetecileri gören ünlü şarkıcının ağzından öyle sözler döküldü ki gazeteciler de Burcu Kıratlı da şaştı kaldı.

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Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı'nın yeni aşkı tam bomba!

Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam oyuncu Burcu Kıratlı'yla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekan çıkışı görüntülendi.

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Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı'nın yeni aşkı tam bomba!

Bir arkadaşlarının davetiyle mekanda vakit geçiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, restoranı gece yarısı birlikte terk ederken objektiflere yakalandı.

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Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı'nın yeni aşkı tam bomba!

Flaşların patlamasıyla şoke olan ikiliden Sinan Akçıl, "Hadi ya! Olamaz" şeklinde tepki verdi.

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