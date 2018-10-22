Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı'nın yeni aşkı tam bomba!

Aşk ve Mavi dizisinin 'Mavi'si Burcu Kıratlı, son dönemlerin en çapkın şarkıcısıyla görüntülendi. Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçi,l Nişantaşı'nda bir mekanda birlikte eğlendi... Çıkışta gazetecileri gören ünlü şarkıcının ağzından öyle sözler döküldü ki gazeteciler de Burcu Kıratlı da şaştı kaldı.

