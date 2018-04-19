Aşk ilanına Gülben Ergen'den karşılık geldi

Yapımcı Burak Törer'le aşk yaşamaya başlayan Gülben Ergen, sevgilisinin aşk dolu paylaşımına "Güvendim, içimdeki sızıyı, alnımdaki yazıyı ellerimden, ellerine teslim ederken" notunu yazarak karşılık verdi.

Aşk ilanına Gülben Ergen'den karşılık geldi

Adı ünlü prodüktörlerden Burak Törer ile aşk yaşadığı dedikodularına karışan Gülben Ergen'in bu isimle fotoğrafının ortaya çıkması iddiaları kuvvetlendirmişti. Bu gelişmelerinden ardından Gülben Ergen, Bostancı Gösteri Merkezi’nde geçtiğimiz günlerde verdiği konserde bir itirafta bulunmuştu. Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını ilk kez açıklamıştı. “Burak Bey ile aşk yaşadığınız iddiası var. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Güzel düşünüyorum. Çok iyiyim ve mutluyum.”

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Aşk ilanına Gülben Ergen'den karşılık geldi

Gülben Ergen’in konsere, Tuncel Kurtiz imzalı ‘Tut Yüreğimden Ustam’ adlı duygusal bir şiiri okuyarak çıkması, ‘Yandım Yandım’ ve ‘Ben Sana Abayı Yaktım’ şarkılarını coşkuyla söylemesi yeni bir aşk yaşadığını açıkça belli etmişti. Burak Törer ise konu hakkında “Konuyu Gülben Hanım’a sorun, cevap veremem. O sanatçı” demişti.

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Aşk ilanına Gülben Ergen'den karşılık geldi

Burak Törer, sevgilisi Gülben Ergen ile el ele fotoğrafını Instagram'dan paylaştı, aşkını bu dizelerle itiraf etti. İçimdeki göç sana
İşlediğim suç sana
Alacağım öç sana
Alnındaki yazıya da varım
İçindeki sızıya da!

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Aşk ilanına Gülben Ergen'den karşılık geldi

Burak Törer'in paylaşımına Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi. Ergen, kendi fotoğrafını paylaşarak altına, "Güvendim, içimdeki sızıyı, alnımdaki yazıyı ellerimden, ellerine teslim ederken" notunu yazdı.

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