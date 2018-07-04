Aşırı sıcaklarda ne yemeli ne içmeli?

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile birlikte her yaştan insan için vücudun temel gereksinimleri de değişiyor. Havaların ısınmasıyla artan sıvı ihtiyacı gibi genel beslenme kurallarında da değişiklik yapılması gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, sıcak havanın etkilerine rağmen sağlıklı kalmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Ayrıca kahve ve çayın sıvı kaybını tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

