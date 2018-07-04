Aşırı sıcaklarda ne yemeli ne içmeli?

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile birlikte her yaştan insan için vücudun temel gereksinimleri de değişiyor.

Aşırı sıcaklarda ne yemeli ne içmeli?

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile birlikte her yaştan insan için vücudun temel gereksinimleri de değişiyor. Havaların ısınmasıyla artan sıvı ihtiyacı gibi genel beslenme kurallarında da değişiklik yapılması gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, sıcak havanın etkilerine rağmen sağlıklı kalmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Ayrıca kahve ve çayın sıvı kaybını tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Aşırı sıcaklarda ne yemeli ne içmeli?

Sıcak havanın etkilerine rağmen sağlıklı kalmak için alınması gereken önlemler... BEBEĞİNİZİN SAĞLIĞINI KORUYUN Yazın, çocuk ve bebeklerde ishaller daha sık görülmektedir. Bu problemin önüne geçmenin en iyi yolu onların sıvı ve mineral ihtiyacını karşılamaktır. 0-6 ay arasındaki bebeklere yalnızca anne sütü ile beslenme yeterli yapılıyorsa, su vermeye gerek yoktur. Ek gıdaya başlayan bebeklerde sıvı ihtiyacı anne sütü ve formül mamalarla desteklenmelidir.

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Aşırı sıcaklarda ne yemeli ne içmeli?

Yetişkinlerin sıvı ihtiyacı minimum 2 litredir. Sıcaklığın artması ile birlikte sıvı kaybı da arttığından 2,5-3 litre kadar sıvı alınmalıdır. Doğal maden suyu ve şekersiz içecekler en doğru seçimler olabilir gündüz sıcağında alkolden de uzak durmak gerek.

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Aşırı sıcaklarda ne yemeli ne içmeli?

Kahve ve çaylar sıvı tüketimi sağlarken aynı zamanda diüretik etki yapabileceğinden sıvı kaybını tetikleyebilmektedir.

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