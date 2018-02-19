Aşiret düğününde gelini altına boğdular!

ŞANLIURFA'da İzol ve Gülel ailelerinin düğününde dolarlar havada uçuştu. Damat Hasan İzol ve gelin Handan Gülel'in başına dolar yağdıran davetliler, düğün sonunda ise geline altın takmak için birbirleriyle yarıştı.

Şanlıurfa’da, İzol aşiretinden iş adamı Mehmet İzol'un eczacı oğlu Hasan İzol ile Enver Gülel'in eczacı kızı Handan Gülel yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Bir otelde düzenlenen, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı düğünde, gelin ve damadın salona girip dans etmeye başlamasıyla birlikte davetliler dolar saçmaya başladı.

Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan 1'er dolarlık banknotlar, görevliler tarafından toplandı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi.

Davetliler, gelini adeta altına boğarken takılan takıların ve paraların miktarı belli olmazken görenlerin ağzını açıkta bırakan düğün fotoğrafları özellikle sosyal medyada konuşulmaya başlandı.