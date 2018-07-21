Asena Tuğal ve Şahin Irmak evlendi

2013 yılında aşk yaşamaya başlayan Asena Tuğal ile Şahin Irmak 2015'te nişanlanmıştı. İkili Beşiktaş Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla evlendi...

Yaklaşık 5 yıldır birlikte olan oyuncu Asena Tuğal ile meslektaşı Şahin Irmak dünyaevine girdi. 2015 yılında nişanlanan çiftin nikahı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde kıyıldı. Çiftin, mutlulukları yakın arkadaşları tarafından yayınlana videoda görülüyor.