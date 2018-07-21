Asena Tuğal ve Şahin Irmak evlendi

Ünlü oyuncu Şahin Irmak ile Asena Tuğal dünyaevine girdi.

Asena Tuğal ve Şahin Irmak evlendi

2013 yılında aşk yaşamaya başlayan Asena Tuğal ile Şahin Irmak 2015'te nişanlanmıştı. İkili Beşiktaş Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla evlendi...

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Asena Tuğal ve Şahin Irmak evlendi

Yaklaşık 5 yıldır birlikte olan oyuncu Asena Tuğal ile meslektaşı Şahin Irmak dünyaevine girdi. 2015 yılında nişanlanan çiftin nikahı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde kıyıldı. Çiftin, mutlulukları yakın arkadaşları tarafından yayınlana videoda görülüyor.

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Asena Tuğal ve Şahin Irmak evlendi

Şahin Irmak, nikaha saatler kala müstakbel eşi Asena Tuğal'ı evinden aldı.

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Asena Tuğal ve Şahin Irmak evlendi

Asena Tuğal, gelinlikli fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

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