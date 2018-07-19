Asena Atalay'la aşkı olay olan Tan Taşçı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Geçtiğimiz yaz Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile yaşadığı aşkla gümdemden düşmeyen şarkıcı Tan Taşçı şu sıralar sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyor. Önceki gün Bodrum'da sevgilisiyle görüntülenen Taşçı, kameralara böyle yakalandı. Hayranlarıyla da bol bol selfie çeken Taşçı, daha sonra sarışın sevgilisi ile otelin iskelesine geçip burada sevgilisi ile yoga yaptı.
ÖPÜCÜKLÜ TESELLİ: Esneme hareketleri yaparken sık sık düşen şarkıcıyı genç sevgilisi boynundan öperek teselli etti. Daha sonra sevgilisinin yardımı ile ayaklarını diken şarkıcı, aynı hareketi sevgilisine de yaptırdı. İki sevgilinin bu halleri objektiflere böyle yansıdı.
İşte Tan Taşçı'nın yeni sevgilisiyle yoga yaparken objektiflere yansıyan o anları...
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