Asena Atalay'la aşkı olay olan Tan Taşçı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Geçtiğimiz yaz Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile yaşadığı aşkla gümdemden düşmeyen şarkıcı Tan Taşçı şu sıralar sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyor. Önceki gün Bodrum'da sevgilisiyle görüntülenen Taşçı, kameralara böyle yakalandı. Hayranlarıyla da bol bol selfie çeken Taşçı, daha sonra sarışın sevgilisi ile otelin iskelesine geçip burada sevgilisi ile yoga yaptı.