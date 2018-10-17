Asena Atalay'ın o paylaşımı başını yaktı! Eski eşi Caner Erkin dava açıyor

Caner Erkin, çocuğu için ödediği nafakayı kendisine harcamakla suçladığı eski eşi Asena Atalay'a dava açmaya hazırlanıyor. Erkin'in bu kararı almasında Asena Atalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım etkili oldu.

Asena Atalay'ın o paylaşımı başını yaktı! Eski eşi Caner Erkin dava açıyor

Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler Caner Erkin ile Asena Atalay arasında yeni bir kriz patlak verdi. Bildiğiniz üzere mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Caner'in 2016'da 6 yıllık evliliğini bitirdiği Atalay'a aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti.

112
Asena Atalay'ın o paylaşımı başını yaktı! Eski eşi Caner Erkin dava açıyor

7 yaşındaki oğulları Çınar'ın aylık 50 bin liralık okul masraflarını üstlenen ünlü futbolcu, eski eşine de her ay ihtiyaçlarını karşılaması için de ekstra 10 bin lira ödediğini açıklamıştı.

212
Asena Atalay'ın o paylaşımı başını yaktı! Eski eşi Caner Erkin dava açıyor

Ancak Atalay'ın babası Oktay Bey'in geçtiğimiz yıl borcu yüzünden kapattığı tiyatro ve gösteri sanatları merkezi Maslak Sahne'yi yeniden açmasıyla Erkin cephesinden şok bir hamle geldi.

312
Asena Atalay'ın o paylaşımı başını yaktı! Eski eşi Caner Erkin dava açıyor

Saklambaç'ta yer alan haber göre, Erkin, iddiaya göre Atalay'ı kendisi ve çocuğu için verdiği nafakayı babasına aktarmakla suçladı.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro