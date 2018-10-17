Asena Atalay'ın o paylaşımı başını yaktı! Eski eşi Caner Erkin dava açıyor

Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler Caner Erkin ile Asena Atalay arasında yeni bir kriz patlak verdi. Bildiğiniz üzere mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Caner'in 2016'da 6 yıllık evliliğini bitirdiği Atalay'a aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti.
7 yaşındaki oğulları Çınar'ın aylık 50 bin liralık okul masraflarını üstlenen ünlü futbolcu, eski eşine de her ay ihtiyaçlarını karşılaması için de ekstra 10 bin lira ödediğini açıklamıştı.
Ancak Atalay'ın babası Oktay Bey'in geçtiğimiz yıl borcu yüzünden kapattığı tiyatro ve gösteri sanatları merkezi Maslak Sahne'yi yeniden açmasıyla Erkin cephesinden şok bir hamle geldi.
Saklambaç'ta yer alan haber göre, Erkin, iddiaya göre Atalay'ı kendisi ve çocuğu için verdiği nafakayı babasına aktarmakla suçladı.
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