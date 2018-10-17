Asena Atalay'ın o paylaşımı başını yaktı! Eski eşi Caner Erkin dava açıyor

Caner Erkin, çocuğu için ödediği nafakayı kendisine harcamakla suçladığı eski eşi Asena Atalay'a dava açmaya hazırlanıyor. Erkin'in bu kararı almasında Asena Atalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım etkili oldu.

Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler Caner Erkin ile Asena Atalay arasında yeni bir kriz patlak verdi. Bildiğiniz üzere mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Caner'in 2016'da 6 yıllık evliliğini bitirdiği Atalay'a aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti. Twitter

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7 yaşındaki oğulları Çınar'ın aylık 50 bin liralık okul masraflarını üstlenen ünlü futbolcu, eski eşine de her ay ihtiyaçlarını karşılaması için de ekstra 10 bin lira ödediğini açıklamıştı. Twitter

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Ancak Atalay'ın babası Oktay Bey'in geçtiğimiz yıl borcu yüzünden kapattığı tiyatro ve gösteri sanatları merkezi Maslak Sahne'yi yeniden açmasıyla Erkin cephesinden şok bir hamle geldi. Twitter

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