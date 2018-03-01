Artvin’in 60 yıllık hayali gerçek oldu

Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tünel ulaşıma açıldı

Artvin’in 60 yıllık hayali gerçek oldu

Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tünel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ulaşıma açıldı. Bakan Arslan, açılış öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Cankurtaran Tüneli üzerinden Karadeniz'in İç Anadolu'ya kestirme olarak bağlanacağını söyledi.

16
Artvin’in 60 yıllık hayali gerçek oldu

Önemli bir tüneli hizmete sunduklarını ifade eden Arslan, "5 bin 200 metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş, iki geliş çift tüp ama bu güzergah üzerinde üç tane tünelimiz, dört tane viyadüğümüz, dört tane de köprümüz var. Toplamı yaklaşık 14 kilometre iki gidiş, iki geliş güzergahı bugün itibarıyla hizmete sunmuş oluyoruz. Bu tünellerle beraber güzergahı 12 kilometre kısaltmış olacağız." dedi.

26
Artvin’in 60 yıllık hayali gerçek oldu

Arslan, yolun 12 kilometre kısalmış olmasının önemine işaret ederek, şunları belirtti: "Özellikle kış şartlarında kar yağdığı zaman burası geçit vermez hale geliyordu. Geçit vermeyen bölgeyi Cankurtaran Tüneli ile geçit verir hale getiriyoruz. İsmi üzerinde Cankurtaran. Dolayısıyla canları kurtarmış olacağız. Para ile ölçülmez bir durumdur ama yaklaşık 100 milyon liralık bu yolun kısalmasına bağlı olarak her sene tasarruf sağlamış olacağız. Akaryakıttan, zamandan, araçların bakım onarımından, karbondioksit emisyonundan kaynaklı tasarruf sağlamış olacağız. Yaklaşık 568 milyon liraya mal olan bu güzergah bizim için önemli. Her yıl sağladığı tasarrufu düşünürseniz yaklaşık 5-6 yılda kendini kurtarır hale gelir."

36
Artvin’in 60 yıllık hayali gerçek oldu

Geriye kalan iki viyadüğü de haziran ayına kadar hizmete sunmuş olacaklarını belirten Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bu tünelin yapılması ile ilgili çok ciddi emeği var. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla resmi açılışını daha sonra yapacağız ancak insanlarımızın mağdur olmaması bir an önce bu yolu ve tünelleri kullanabilmesi adına bugün itibarıyla trafiğe açmış oluyoruz." diye konuştu

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro