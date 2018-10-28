Arnavutköy'de fabrika alev alev yanıyor

Arnavutköy'de tekstil geri dönüşümü yapan bir fabrikada yangın çıktı. Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerindeki fabrikada çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları sürüyor.İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Hadımköy'de bir imalathane'de çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy'de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan tek katlı bir imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bağcılar, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri, yangının etrafındaki binalara sıçramaması için müdahale ediyor.