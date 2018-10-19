Arılarla avcıların ölümüne bal savaşı! Muhteşem fotoğraflarla bal avı...

DÜNYANIN en lezzetli balı Nepal'in yüksek dağlarından olan Nakal Gurung dağının keskin yamaçlarına petek yapan arılarınca yapılıyor. Ancak o balı toplayıp sofralara getirmek hiç de kolay değil. 'Bal avcıları' yılda iki kez hayatlarını riske atarak ilkel yöntemlerle 250 ton bal topluyor. Tabii ki bu sırada arı sokmaları ya da yüksekten düşme nedeniyle her yıl ölümler yaşanıyor.