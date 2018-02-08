Arı ekmeği nedir? Faydaları nelerdir?

Diğer ülkelerde perga olarak bilinen arı ekmeğinin ne olduğunu biliyor muydunuz? İşte ülkemizde henüz yeni keşfedilen arı ekmeğinin ne olduğu ve olağanüstü faydaları…

Arı ekmeği nedir? Faydaları nelerdir?

Arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, petek gözlerine depolanırken, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda arının istediği kıvamda olgunlaşmış halidir. Perga, Arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla bir müddet beklemiş, olgunlaşmış polen ancak arı ekmeğine dönüşümü sonrası arı yavrularının beslenmesinde kullanılıyor.

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Arı ekmeği nedir? Faydaları nelerdir?

Uzmanlar arı ekmeğinin insan sağlığına yararlarını şu şekilde açıklıyorlar; "Arı ekmeği, içeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur. Bireylerin bedensel ve zihinsel gücünü arttırmada yardımcı olur. Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği de vardır.

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Arı ekmeği nedir? Faydaları nelerdir?

Kanamalı diş eti koruma tedavisinde faydalıdır. Üreme hormonlarına katkısı ile erkeklerin cinsel yaşamını geliştirmede kısırlığı tedavi etmek amaçlı kullanılmaktadır.Yetersiz bağışıklık sisteminin kısa süre içerisinde toparlanmasına yardımcı olarak, bağışıklık sistemini güçlendirir.
Bağırsak sağlığını korur, kolon kanserinin önüne geçer.

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Arı ekmeği nedir? Faydaları nelerdir?

Arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, petek gözlerine depolanırken, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda arının istediği kıvamda olgunlaşmış halidir. Perga, Arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla bir müddet beklemiş, olgunlaşmış polen ancak arı ekmeğine dönüşümü sonrası arı yavrularının beslenmesinde kullanılıyor.

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