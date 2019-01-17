Arda Turan'ın transfer parasını Halk Ekmek mi karşıladı? Göksel Gümüşdağ açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Duayen gazeteci Şansal Büyüka'nın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a "Siyasetin Başakşehir'e katkısı ve Arda'nın transferinde Halk Ekmek'in devreye girdiği konuşuluyor." sorduğu soru imza törenine damga vurdu.

Şansal Büyüka'nın "Siyasetin Başakşehir'e katkısı ve Arda'nın transferinde Halk Ekmek'in devreye girdiği konuşuluyor." sorusuna cevap veren Göksel Gümüşdağ, "Siyaset futbola müdahale etseydi Rize, İBB küme düşmezdi. Böyle bir şey mümkün mü?. 100 bin euroya aldığımız Enver Şahin'i 2 milyon euroya Bundesliga'ya sattık. 200 bin euroya aldığımız Badji'yi 2,75 milyon euroya sattık. Başakşehir'e vicdansızlık yapılıyor. Bu kulübü 17,5 trilyona aldım. Hem borcumuz yok, hem yarışın içerisindeyiz. Hayatımda Abdullah Avcı'dan başka bir hocayla çalışmadım. Bence bunu örnek almaları lazım." ifadelerini kullandı.