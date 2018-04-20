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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hamile

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hamile

Arda Turan, bir dargın bir barışıp sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta apar topar evlenmişti. Aslıhan Turan'ın 13 haftalık hamile olduğu, nikahın da bu yüzden erken yapıldığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 08:31 - Güncelleme: 20-04-2018 08:31

Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu Arda Turan, 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile nikah kıydı. Beykoz Çubuklu’da bulunan Vadi Konakları’nda yapılan törene çiftin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katılmıştı. Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahitliğini üstlenmişti.

13 HAFTALIK HAMİLE
Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta apar topar evlenmişti. Aslıhan Turan'ın 13 haftalık hamile olduğu, nikahın da bu yüzden erken yapıldığı iddiası ağırlık kazandı.

DOKTOR TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR
Aslıhan Turan’ın, İstanbul Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede çalışan ünlü bir doktor tarafından takip edildiği de konuşuluyor.

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