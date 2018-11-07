Arda Turan'ı ziyaret eden Murat Dalkılıç'a Berkay şoku! "Saçmalıyor"

Şarkıcı Berkay , Arda Turan'la kavga ettikten sonra yanında olan, sonrasında da Turan'ı baba olduğunda ziyaret eden Murat Dalkılıç'ı Instagram hesabından sildikten sonra ilk kez konuştu.

Arda Turan'ı ziyaret eden Murat Dalkılıç'a Berkay şoku!

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda Turan, ünlü popçunun burnunu kırmıştı. İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı. Bu gelişmelerin ardından Berkay, Arda'ya dava açtı ve futbolcunun 12,5 yıl hapsi istenmişti.

18
Arda Turan'ı ziyaret eden Murat Dalkılıç'a Berkay şoku!

Berkay Şahin, kavgada yanında olan Murat Dalkılıç'ı baba olduğu gün Arda Turan'ın ziyaretine gittiği için Instagram hesabından takipten çıkarmıştı. Murat Dalkılıç da Berkay'ı takip etmeyi bırakmıştı.

28
Arda Turan'ı ziyaret eden Murat Dalkılıç'a Berkay şoku!

MEVZU BENİMLE ALAKALI DEĞİL
Murat Dalkılıç, Berkay'la yaşadığı küslük için, "Bu mevzu benimle alakalı değildi. Ben üzüldüğümü de söyledim. Bunlar böyle magazin arasında konuşulacak mevzular değil. Arada kalacak insan da ben değilim" demişti.

38
Arda Turan'ı ziyaret eden Murat Dalkılıç'a Berkay şoku!

Bir yerde görüntülenen Berkay ise Murat Dalkılıç hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Berkay, "Konuyu siz Murat'a sorun. Biz ona hiçbir şey demedik. Sadece ameliyattan sonra evimize geldi. Murat benim 23 yıllık arkadaşım!"

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro