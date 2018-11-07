Arda Turan'ı ziyaret eden Murat Dalkılıç'a Berkay şoku!

MEVZU BENİMLE ALAKALI DEĞİL

Murat Dalkılıç, Berkay'la yaşadığı küslük için, "Bu mevzu benimle alakalı değildi. Ben üzüldüğümü de söyledim. Bunlar böyle magazin arasında konuşulacak mevzular değil. Arada kalacak insan da ben değilim" demişti.