Arda Turan'ı ziyaret eden Murat Dalkılıç'a Berkay şoku!

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda Turan, ünlü popçunun burnunu kırmıştı. İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı. Bu gelişmelerin ardından Berkay, Arda'ya dava açtı ve futbolcunun 12,5 yıl hapsi istenmişti.
Berkay Şahin, kavgada yanında olan Murat Dalkılıç'ı baba olduğu gün Arda Turan'ın ziyaretine gittiği için Instagram hesabından takipten çıkarmıştı. Murat Dalkılıç da Berkay'ı takip etmeyi bırakmıştı.
MEVZU BENİMLE ALAKALI DEĞİL
Murat Dalkılıç, Berkay'la yaşadığı küslük için, "Bu mevzu benimle alakalı değildi. Ben üzüldüğümü de söyledim. Bunlar böyle magazin arasında konuşulacak mevzular değil. Arada kalacak insan da ben değilim" demişti.
Bir yerde görüntülenen Berkay ise Murat Dalkılıç hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Berkay, "Konuyu siz Murat'a sorun. Biz ona hiçbir şey demedik. Sadece ameliyattan sonra evimize geldi. Murat benim 23 yıllık arkadaşım!"
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