Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi!

İstanbul Başakşehir FK futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi. Arda Turan'ın nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlendi.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi!

Milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu’daki Vadi Konakları’nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Turan’ın dün akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da katıldı. Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu’daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.

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Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Şehit verirken düğün yapamayız" diyen Arda Turan, sade bir törenle dünya evine girdi. Arda Turan'ın nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlendi.

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Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi!

Arda Turan, 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan’la evlendi. Afrin harekâtında şehit düşen askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek, “Savaş varken düğün olmaz” diyen futbolcu Çubuklu Vadi Konakları’ndaki evinde sade bir törenle nikâh defterine imza attı.

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Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi!

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ve Arda’nın kardeşi Okan Turan siteye erken giriş yapan isimlerden oldu. Aslıhan Doğan, annesi Güler Doğan’ın kullandğı araçla giriş yaptı. Doğan’ın saç ve makyajını yaptırıp geldiği hatta saçına taşlı yülü gelin tokası taktığı dikkatlerden kaçmadı.

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