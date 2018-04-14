Arap ülkeleri tarafını seçti! Hangi ülkeler destekliyor?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyonu Arap dünyasında böyle yankılandı. İşte operasyonu destekleyen ve desteklemeyenler

Arap ülkeleri tarafını seçti! Hangi ülkeler destekliyor?

KATAR: Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın "Esed rejiminin masum sivillere karşı saldırı düzenlediği belirli askeri hedeflere" yönelik operasyonunu destekledikleri kaydedildi.

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Arap ülkeleri tarafını seçti! Hangi ülkeler destekliyor?

BAHREYN: Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere'nin düzenlediği operasyona tam destek verildiği kaydedilerek, "Bu askeri operasyon tüm Suriye topraklarında sivilleri korumak, yasaklanmış silahların kullanılmasını ve insani durumun kötüye gitmesini engellemek için zorunluydu." ifadesi kullanıldı.

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Arap ülkeleri tarafını seçti! Hangi ülkeler destekliyor?

LÜBNAN: Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Avn, "Suriye'de bu sabah saatlerinde yaşananlar, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmaya katkı sağlamaz. Herhangi bir Arap ülkesinin dıştan gelen bir saldırıyla hedef alınmasını reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Arap ülkeleri tarafını seçti! Hangi ülkeler destekliyor?

ÜRDÜN: Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'deki Beşşar Esed rejimine operasyonuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de krizin tek çıkış yolu, ülkenin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve halkın güvenliğini garanti altına alacak siyasi çözümdür." ifadesini kullandı.

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