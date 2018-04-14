Arap ülkeleri tarafını seçti! Hangi ülkeler destekliyor?

KATAR: Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın "Esed rejiminin masum sivillere karşı saldırı düzenlediği belirli askeri hedeflere" yönelik operasyonunu destekledikleri kaydedildi.
BAHREYN: Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere'nin düzenlediği operasyona tam destek verildiği kaydedilerek, "Bu askeri operasyon tüm Suriye topraklarında sivilleri korumak, yasaklanmış silahların kullanılmasını ve insani durumun kötüye gitmesini engellemek için zorunluydu." ifadesi kullanıldı.
LÜBNAN: Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Avn, "Suriye'de bu sabah saatlerinde yaşananlar, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmaya katkı sağlamaz. Herhangi bir Arap ülkesinin dıştan gelen bir saldırıyla hedef alınmasını reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.
ÜRDÜN: Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'deki Beşşar Esed rejimine operasyonuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de krizin tek çıkış yolu, ülkenin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve halkın güvenliğini garanti altına alacak siyasi çözümdür." ifadesini kullandı.
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