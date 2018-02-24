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Arap Birliği'nden ABD'ye tepki

Arap Birliği'nden ABD'ye tepki

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, "Söz konusu karar, geçen aralık ayından bu yana alınan yanlış kararlar ve provokasyon silsilesinin yeni bir halkası" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 20:44 - Güncelleme: 24-02-2018 20:44

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD yönetiminin, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma planının, "provokatif ve yanlış bir karar" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Felaket) Günü'ne ve İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelen 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma planıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

''PROVOKASYONUN YENİ BİR HALKASI''

"Söz konusu karar, geçen aralık ayından bu yana alınan yanlış kararlar ve provokasyon silsilesinin yeni bir halkası." ifadesini kullanan Ebu Gayt, bu durumun Filistinliler ile İsraillilerin birlikte yaşaması konusundaki son umudu da yok etmek üzere olduğunu vurguladı.

Büyükelçiliğin Nekbe'nin yıl dönümünde taşınmasının, "ABD'nin İsrail'den yana tavır aldığını ve bölgede 70 yıldır yaşanan çatışmanın tarihinin ve yapısının iyi bir şekilde okunmadığını" gösterdiğini kaydeden Ebu Gayt, ABD'nin bu eğilim neticesinde, barış sürecine hamilik etmesi konusundaki yetkinliğini kaybettiğine işaret etti. 

ABD'Lİ ÜST DÜZEY YETKİLİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili dün, büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili haberlerin medyaya düşmesinin ardından ilk olarak İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını açıklamıştı.

KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

BGMK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 Aralık 2017’deki Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

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